Масштабное возгорание на шахте под Запорожьем: есть пострадавшие, руководство винят в халатности

На шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Запорожской области 8 марта произошло возгорание, в результате которого пострадали шестеро сотрудников угольного предприятия.

Один травмированный находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, добавляя, что официальная информация по трагическому инциденту отсутствует.

По данным СМИ, о погибших пока не сообщается. Из труднодоступных мест шахты людей эвакуировали с помощью аварийно-спасательной службы. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Да, к нам поступили пострадавшие. Состояние пятерых стабильное, угрозы жизни нет. Шестого пострадавшего сейчас санавиацией отправили в областной ожоговый центр. У него есть угроза для жизни. Люди получили локальные ожоги – кисти, лицо, отравление угарным газом", - говорит главврач городской больницы Днепрорудного Юрий Абросимов.

На шахте и в горноспасательном отряде отказываются журналистам подтверждать информацию об инциденте. Однако в Сети распространяются фотографии и видео с горящим копром шахты. Местные жители рассказывают, что на угольных предприятиях собственник не уделяет должного внимания и финансирования охране труда.

Напомним, ранее в Донецкой области в результате вспышки метана на частной шахте "Шахтоуправления Покровское" пострадали 8 горняков.