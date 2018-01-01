Ошибка медиков. На Львовщине разгорелся скандал из-за смерти подростка

Парень скончался после двух остановок сердца.

На Львовщине разгорелся скандал из-за ошибки медиков фото: 1tv.ru

В городе Червоноград Львовской области в результате врачебной ошибки умер 16-летний подросток.

Парень скончался после двух остановок сердца во время выполнения простой операции по удалению аппендицита. Виновными в смерти подростка оказались двое врачей-анестезиологов, сообщают "Факты".

"У 16-летнего парня никогда не было проблем со здоровьем. Мальчик активно занимался спортом — шесть лет ходил на плавание. В больницу его привел отец, когда у подростка разболелся живот. Врачи установили причину боли — аппендицит. Начали готовить подростка к операции", — заявила государственный обвинитель Елена Данылив.

Трагедия случилась на операционном столе во время анестезии. Врач начал вводить мальчику в трахею интубационную трубку, но промахнулся и поцарапал небо. Пошла кровь. Не обращая на это внимания, врач снова попытался ввести трубку и снова не попал. Только после этого он вызвал на подмогу анестезиолога высшей категории с 16-летним стажем. Но и та промахнулась, проткнув интубационной трубкой пищевод пациента.

По данным издания, парень начал задыхаться и синеть. Врачи засуетились, вытащили трубку, но было уже поздно. У подростка за это время дважды останавливалось сердце, из-за нехватки кислорода началась мозговая кома.

Пациенту пытались оказать помощь во львовском "Охматдете", но не спасли. Парень скончался два дня спустя после операции.

Следствию удалось доказать вину врачей. Было открыто уголовное производство. Анестезиолог высшей категории отказалась признать свою вину. Заявила, что не видела, куда вставляет трубку из-за того, что во рту у мальчика была кровь.

"Обоих врачей приговорили к двум годам лишения свободы. Правда, признавший вину анестезиолог тут же был освобожден по амнистии, а его коллега получила условный срок и теперь намерена полностью доказать свою невиновность в апелляционном суде", — уточнила Данылив.

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