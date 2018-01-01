Пасха-2018: когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы

К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.

Пасхальные яйца 24 канал

В 2018 году важнейший христианский праздник Пасхи, Воскресения Христова, будет отмечаться 8 апреля.

В Украине праздник утвержден на государственном уровне. Кроме того, для жителей страны чиновники предусмотрели дополнительный выходной, поскольку он выпадает на воскресение. Соответственно, украинцы смогут отдыхать в субботу, 7 апреля, в воскресенье, 8 апреля, а также в понедельник, 9 апреля. Согласно индивидуальным графикам могут работать представители медицины и правоохранительных органов. Кроме того, частные фирмы имеют право влиять на количество выходных в дни Пасхи для сотрудников.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год.