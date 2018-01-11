В Кабмине определились с переносом рабочих дней в 2018-м: подробности

Кабинет министров Украины выдал рекомендацию сделать выходными днями 8-11 марта − ради тщательного празднования Международного женского дня, 28 апреля – 1 мая – Дня труда, 28 июня – 1 июля – Дня Конституции, 22-25 декабря – Рождества христиан католического обряда, а 29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года – Нового года.

Такое решение было принято на заседании украинского правительства в четверг, 11 января, в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным данным, Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для своих сотрудников, которым установлена пятидневная неделя, рабочие дни с 9 марта - на 3 марта, с 30 апреля на 5 мая, с 29 июня на 23 июня, с 24 декабря на 22 декабря и с 31 декабря на 29 декабря.

Кроме того, ранее стало известно, что в течение нынешнего года жители Украины получат 11 выходных, которые связаны с религиозными или государственными праздниками.

Такая информация содержится в списке праздничных и нерабочих дней на официальном интернет-портале украинского парламента.

Соответственно, законодательно закреплены следующие выходные дни:

1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день;

8 апреля – Пасха; 1 мая – День труда; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 мая – Троица; 28 июня – День Конституции Украины; 24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины; 25 декабря – Рождество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко принял решение праздновать Рождество два раза в год.