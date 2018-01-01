Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе

Священнослужитель убежден, что война обратила людей к Богу.

Патриарх Филарет убежден, что через войну украинцы пришли к Богу Скриншот из видео

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Господь допустил военный конфликт на востоке Украины из-за людей, которые отошли от веры.

"Почему, например, Бог допустил эту войну на востоке? Допустил для того, чтобы люди обратились к Господу. Вот почему войны нет в центре, а есть на Донбассе? А потому что на Донбассе люди больше отошли от Бога", - сказал он в интервью на телеканале "Прямой".

По словам патриарха, война заставила многих людей через горе и тяготы вернуться к Богу.

"И не только на Донбассе. По всей Украине помогают и армии, и помогают тем, кто страдает на Донбассе. Помогают кто? Украинцы с Западной Украины, Центральной – со всей Украины. А если они помогают – значит они их любят. А если даже и не могут помочь, то сочувствуют им. А этого не было, если бы не было войны", – сказал он.

Однако патриарх Филарет подчеркнул, что война не является добром. Такие конфликты - зло, но через них Бог способен победить грех.

"Но мы не должны думать, что война – это благо. Это зло. Но Бог через зло побеждает грех",

– сказал он.

Священнослужитель вспомнил, что во времена Второй мировой войны к Богу начали обращаться очень многие. О своей вере вспомнили даже те, кто ранее считал себя атеистом.

"Если бы не было этой войны, то, я думаю, сегодня мы бы уже и слово "Бог" забыли бы. А благодаря тем страданиям, которые принесла война нашему народу, люди обратились к Богу", – подытожил патриарх.

Напомним, 7 апреля в преддверии праздника Пасхи Благодатный огонь был доставлен в Украину, а ранее он сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.