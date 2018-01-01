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Перемирие на Донбассе соблюдается полностью - штаб АТО

Сегодня, 09:02

Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военнослужащими. 

ВСУ
Боец ВСУ "УНН"
За минувший день, среду, 14 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в тексте.

Скриншот
facebook.com

Кроме того, как констатируют представители штаба АТО, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военнослужащими. 

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы АТО взяли в плен еще одного боевика.

 
Теги:  
АТО, Донбасс, ВСУ, Facebook, война
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