Перемирие на Донбассе соблюдается полностью - штаб АТО

За минувший день, среду, 14 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в тексте.

Кроме того, как констатируют представители штаба АТО, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военнослужащими.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы АТО взяли в плен еще одного боевика.