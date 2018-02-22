Под Киевом самосвал влетел в ресторан, фото, видео

Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора.
Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора, пишет Информатор.
По словам патрульных, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.
После удара Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, снес светофор и врезался в здание ресторана "Корчма".
В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя трезвые. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие.
Напомним, 20 февраля, в Подольском районе Киева водитель на легковом автомобиле "испугался" и сбил мужчину на остановке общественного транспорта.