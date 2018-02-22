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Под Киевом самосвал влетел в ресторан, фото, видео

Вчера, 20:51
ДТП, Киев, ресторан, грузовик < >
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Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора.

ДТП, Киев, ресторан, грузовик
kiev.informator.ua
Сегодня утром, 22 февряля, под Киевом на въезде в Гостомель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры DAF и самосвалы Mercedes.

Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора, пишет Информатор.

По словам патрульных, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.

После удара Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, снес светофор и врезался в здание ресторана "Корчма".

В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя трезвые. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие.

Напомним,  20 февраля, в Подольском районе Киева водитель на легковом автомобиле "испугался" и сбил мужчину на остановке общественного транспорта.
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Киев, Гостомель, фура, самосвал, ДТП, авария, ресторан,
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