Под Киевом самосвал влетел в ресторан, фото, видео

Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора.

Сегодня утром, 22 февряля, под Киевом на въезде в Гостомель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры DAF и самосвалы Mercedes.

Причиной аварии стало то, что фура незаметно остановилась на красный свет светофора, пишет Информатор.

По словам патрульных, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.

После удара Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, снес светофор и врезался в здание ресторана "Корчма".

В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя трезвые. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие.

Напомним, 20 февраля, в Подольском районе Киева водитель на легковом автомобиле "испугался" и сбил мужчину на остановке общественного транспорта.