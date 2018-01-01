Под Львовом 13-летняя девочка зарезала пьяного отца

По данным следствия, школьница защищалась от атаки нетрезвого родителя.

Девочка зарезала отца УНИАН

В Дрогобыче Львовской области 13-летняя девочка, спасаясь от нападок пьяного отца, нанесла ему смертельное ножевое ранение в область шеи.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти," – цитриует пресс-служба полиции начальника Дрогобычского отдела полиции Андрея Биласа.

По информации правоохранителей, тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей работают психологи.

По факту открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

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