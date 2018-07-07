Убийство в Харькове. В мусороприемнике многоэтажки нашли тело женщины

В Московском районе Харькова в мусороприемнике (специальное помещение, в которое мусор попадает по трубе мусоропровода) одной из многоэтажек нашли тело женщины.

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, начато производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Нацполиции.

По данным ведомства, копы устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

"На месте следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации... направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — отметили в полиции.

Напомним, 5 июля в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.