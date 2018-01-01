Погода на майские-2018 в Украине: кому ждать дождей и похолодания, а кому – тепла

27 апреля в страну придет циклон с атмосферными фронтами.

Впереди украинцев ждет первый длинный уик-энд на майские праздники-2018. И народный синоптик Наталья Диденко уже рассказала, на какую погоду им стоит рассчитывать.

Так, 27 апреля в Украину придет циклон с атмосферными фронтами. Всю территорию страны накроют дожди. Уже сегодня осадков стоит ждать западу Украины, а ночью и утром 27 апреля – к западу присоединится север и центр. Дождевые облака покинут небосклон лишь ближе к обеду.

"Завтра днем дожди – север, центр, Одесская, Харьковская область, часть Луганщины. Юго-восток Украины и Крым останутся без осадков, поэтому там солнце сможет разогреть воздух до +20-25 градусов. На юге максимально ожидается +16-21 градус", – сообщила Диденко на своей странице в Facebook.

И добавила: "А вот на западе, севере, в большинстве центральных областей завтра ощутимо похолодает до +12-18 градусов. На Харьковщине, Сумщине местами даже +10-14 градусов".

Погода в Киеве

В Киеве 27 апреля ожидается похолодание, но с субботы, 28 апреля, в столицу вернется тепло. Основные осадки придутся на ночь и утро, во второй половине дня прояснится. В столице в пятницу посвежеет до +14, +15 градусов.

"Но.

28 апреля +20-22 градусов.

+20-22 градусов. 29 апреля +22-24 градусов.

+22-24 градусов. 30 апреля +24-26 градусов.

+24-26 градусов. 1 мая +26-28 градусов.

И никаких сильных ливней", – заверила синоптик.

Диденко отметила, что похолодание ожидается лишь в пятницу, а вот после стоит ждать летних градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Дожди на большей части Украины 27 апреля обещает и Укргидрометцентр. А вот затем столбики термометров поползут вверх (см. скрины).

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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