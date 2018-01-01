Погода в Украине 21 мая: синоптики рассказали, где ждать дождей

Холоднее всего будет на Закарпатье и севере страны.

Украину накрыло дождями. 1zoom.ru

Погода в Украине 21 мая будет дождливой. Но не везде.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки ожидаются в Закарпатской области и в восточных регионах, в частности, в Донецкой, Луганской, Сумской, и Харьковской областях. Температура воздуха здесь составит +17-24 градуса.

В остальных регионах будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

В центральных областях ожидается +18-22 градуса тепла и солнечная погода.

В северных регионах осадки возможны лишь в Черниговской области. Температура будет колебаться от +18 градусов до +21 градуса.

На западе Украины осадки не прогнозируются. Дожди пройдут лишь в Закарпатской области. Температура ожидается на уровне +17+23 градусов.

В южных регионах без осадков, температура днем +20-24 градуса тепла.

Погода в Киеве 21 мая будет сухой и солнечной. Температура воздуха составит +17-19 градусов тепла.

Во вторник, 22 мая, в Украине потеплеет:

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Напомним, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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