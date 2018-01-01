Политолог озвучил цель и последствия демарша "Газпрома"

Аналитик убежден, что Украине паниковать не стоит.

У демарша будут побочные последствия и для «Газпрома», убежден политолог telegraf.com.ua

Саботаж "Газпрома" обусловлен оттягиванием времени. Россия не хочет по решению Стокгольмского суда выплачивать Украине 2,5 миллиарда долларов, поэтому ищет отговорки.

Об этом написал в Facebook политолог Владимир Горбач, уточнив, что судовые тяжбы в Стокгольме могут продлиться "неизвестно сколько".

"Оттягивать выплаты - только и всего. Возможно, до решения Лондонского суда о 3 миллиардах, которые заняли Януковичу осенью 2013 года. Тогда уже мы им будем должны, по общему счету", - сказал аналитик.

По словам Горбача, для "Газпрома" демарш будет иметь свои негативные последствия.

"Если они разорвут контракт на транспортировку своего газа через Украину на рынки ЕС, то Евросоюз тоже сделает выводы. Просто вынужден будет сделать. Для "Газпрома" просто уменьшится доля европейского рынка газа, даже если они и построят новую нить "Северного потока". На европейский рынок газа за счет россиян начнут заходить американские производители сланцевого газа", - отмечает политолог.

По мнению Горбача, конфликт может стать для Украины стимулом для наращивания собственной добычи газа, включая сланцевое голубое топливо. Это может способствовать наращиванию энергии из возобновляющих источников, что для ЕС и США уже давно является реальностью.

Напомним, вопреки угрозам "Газпрома", по словам президента Петра Порошенко, российский газовый монополист не может разорвать с "Нафтогазом" контракт в одностороннем порядке.