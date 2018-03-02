"Газпром" заявил, что продолжает поставлять газ через Украину

Российский "Гзапром" не будет в ближайшее время прекращать транзит газа в Европу через Украину. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - цитирует РБК представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, который ответил на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Издание со ссылкой на источник в трейдерской "дочке" "Газпрома" отмечает, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​ "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", — сказал собеседник РБК.

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

"В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", — заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Как сообщалось ранее, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - прокомментировал решение "Газпрома" Миллер.

В ответ в "Нафтогазе" выразили удивление решением "Газпрома" и назвали его нарушением договора и невыполнением решения арбитража. На фоне отказа "Газпрома" поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома". Предложил арестовывать украинские активы "Газпрома" и президент Украины Петр Порошенко.

28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.