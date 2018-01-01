Полторак предложил купить у США Patriot и закрыть границу с Россией

По его мнению, эти средства Украина может получить в результате борьбы с контрабандой.

Степан Полторак УНИАН

Министр обороны Степан Полторак предложил заработать $ 4 млрд на контрабандистах и, купив на них американские системы ПВО Patriot, закрыть границу с Россией.

"$ 4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов американской системы ПВО Patriot ("Пэтриот") и полностью могли бы закрыть границу с Россией", - цитирует Полторака "Зеркало недели".

По его мнению, эти средства Украина может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, которые в среду, 20 июня, обсуждались на заседании кабинета министров.

Ранее Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые должны повысить мотивацию граждан к службе в рядах вооруженных сил страны.

Patriot ("Пэтриот") - американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников (НАТО). Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. В настоящий момент эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы, Patriot PAC-3. Стоимость пуска одной ракеты составляет около $ 3 млн.

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