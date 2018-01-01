Помогал воинам на "передке". В Одессе умер известный волонтер

Активисту нужна была пересадка печени.

Волонтер Виктор Погодин скончался 048.ua

В Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный волонтер Виктор Погодин, который помогал на Донбассе воинам, находившимся на передовых позициях ("передок").

Активист помогал "практически из последних сил и совсем недавно был на фронте с очередной порцией помощи одесситам нашей армии", пишет 048.ua.

По данным InfoResist, в конце марта Погодин попал в больницу с желудочным кровотечением.

"Волонтеру сделали операцию и обследовали в киевской клинике рака (возможно, имелся ввиду Национальный институт рака — Ред.). Ему нужна была пересадка печени", — отметило издание.

Напомним, в начале февраля в Днепре в ДТП погиб известный донецкий волонтер Леонид Краснопольский — в легковой автомобиль, за рулем которого он находился, врезался внедорожник.