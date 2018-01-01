Пожар в Чернобыле: без открытого огня, но тлели трава, деревья и пеньки

В Чернобыльской зоне контролируемая ситуация, подчеркнули в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Чернобыльской зоне были очаги пожара на общей площади около пяти гектаров, отметили в ГСЧС dsns.gov.ua

В среду, 6 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 10 часов утра открытого огня не было, наблюдалось тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

Ситуация контролируемая, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 10 ч. 6 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник 5 июня около 10:00, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.

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