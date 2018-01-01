Прописка в Украине-2018: как и когда заработают новые правила

В стране начали переписывать систему регистрации места проживания.

Новые нормы прописки для украинцев могут вступить в силу 1 января 2020 года. From-UA

Офис реформ административных услуг обнародовал проект закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания, регламентирующий процесс прописки и выписки граждан и их детей".

Если Рада этот документ примет, то новые нормы для украинцев вступят в силу 1 января 2020 года.

В частности, в проекте закона прописан алгоритм действий и для тех, кто живет в нескольких местах проживания. "В этом случае необходимо зарегистрировать только одно из них, по своему усмотрению. Впрочем, в некоторых ситуациях (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн благодаря созданию единой информационной системы", — рассказал "Вестям" младший юрист Eterna Law Филипп Тараненко.

Что изменится

При выписке вместо 10 дней дадут месяц для постановки на новое место регистрации.

Подавать документы в ЦНАП разрешат одновременно на выписку и новую регистрацию. Оформить все обещают в течение месяца. При этом датой начала регистрации будет день подачи заявителем документов.

Новые id-паспорта менять не нужно — все данные внесут на электронный чип. Паспорта-книжечки будут проштамповывать по старинке.

При внесении ложных данных о себе или детях органы регистрации могут на свое усмотрения приостановить или аннулировать регистрационные действия. А за недостоверные данные оштрафуют – от 1700 грн до 3400 грн. Причем значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17-51 грн до 340-850 грн.

При необходимости инспектора смогут выборочно наведываться к заявителям домой, чтобы проверить поданную ими информацию. При этом в зоне риска находятся:

те, у кого регистрация или выписка были хотя бы раз за последние три года были аннулированы;

кто перерегистрировался слишком часто (три раза за год и более);

если ребенок зарегистрирован без родителей или других законных представителей;

если есть подозрения о проживании в жилье более трех семей (сопоставят фамилии, возраст, пол).

Новые правила прописки детей в Украине

По новому закону, детей пропишут только по месту регистрации одного из родителей. При этом понадобится письменное согласие второго родителя.

На регистрацию новорожденных дадут 3 месяца (в случае "просрочки" — автоматически зарегистрируют с матерью). Документы можно подать в РАГС вместе с госрегистрацией рождения или во время оформления госпомощи.

Проверку места регистрации ребенка смогут инициировать школы.

"Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, а также тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями. Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан", — считает адвокат АО Артиус Ксения Железняк.

Напомним, украинцам разрешили оформлять субсидию без "прописки". Субсидия без прописки возможна на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме.