Прописка в Украине-2018: как и когда заработают новые правила

В стране начали переписывать систему регистрации места проживания.
Если Рада этот документ примет, то новые нормы для украинцев вступят в силу 1 января 2020 года.
В частности, в проекте закона прописан алгоритм действий и для тех, кто живет в нескольких местах проживания. "В этом случае необходимо зарегистрировать только одно из них, по своему усмотрению. Впрочем, в некоторых ситуациях (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн благодаря созданию единой информационной системы", — рассказал "Вестям" младший юрист Eterna Law Филипп Тараненко.
Что изменится
При выписке вместо 10 дней дадут месяц для постановки на новое место регистрации.
Подавать документы в ЦНАП разрешат одновременно на выписку и новую регистрацию. Оформить все обещают в течение месяца. При этом датой начала регистрации будет день подачи заявителем документов.
Новые id-паспорта менять не нужно — все данные внесут на электронный чип. Паспорта-книжечки будут проштамповывать по старинке.
При внесении ложных данных о себе или детях органы регистрации могут на свое усмотрения приостановить или аннулировать регистрационные действия. А за недостоверные данные оштрафуют – от 1700 грн до 3400 грн. Причем значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17-51 грн до 340-850 грн.
При необходимости инспектора смогут выборочно наведываться к заявителям домой, чтобы проверить поданную ими информацию. При этом в зоне риска находятся:
Новые правила прописки детей в Украине
По новому закону, детей пропишут только по месту регистрации одного из родителей. При этом понадобится письменное согласие второго родителя.
На регистрацию новорожденных дадут 3 месяца (в случае "просрочки" — автоматически зарегистрируют с матерью). Документы можно подать в РАГС вместе с госрегистрацией рождения или во время оформления госпомощи.
Проверку места регистрации ребенка смогут инициировать школы.
"Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, а также тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями. Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан", — считает адвокат АО Артиус Ксения Железняк.
Напомним, украинцам разрешили оформлять субсидию без "прописки". Субсидия без прописки возможна на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме.