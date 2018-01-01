Путин собрался открывать автодорожную часть Крымского моста

Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.
"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - сообщили в пресс-службе Кремля.
При этом автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.
Отметим, что госконтрактом предусматривалось открытие моста в декабре 2018 года.
Напомним, в апреле появилась информация о том, что на 256 опоре Крымского моста появились трещины.
Кроме того, ранее сообщалось, что опоры конструкции стали сильно проседать, а строители промахнулись при соединении пролетов Крымского моста.
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