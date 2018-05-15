Путин собрался открывать автодорожную часть Крымского моста

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста.

"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

Отметим, что госконтрактом предусматривалось открытие моста в декабре 2018 года.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что на 256 опоре Крымского моста появились трещины.

Кроме того, ранее сообщалось, что опоры конструкции стали сильно проседать, а строители промахнулись при соединении пролетов Крымского моста.