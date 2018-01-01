Пьяный автомойщик разбил элитный внедорожник Медведчука: видео

Правоохранители утверждают, что за угон автомобиля мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Пьяный автомойщик разбил внедорожник Медведчука Фото: espreso.tv

Внедорожник "Мерседес-Бенц" представительского класса, принадлежащий Виктору Медведчуку , стал виновником двойного ДТП.

Как сообщают журналисты ТСН, автомобиль на автомойке оставила супруга одиозного экс-политика Оксана Марченко. Однако нетрезвый сотрудник автомойки, вместо выполнения своих обязанностей, решил "покататься" на элитном внедорожнике.

"Как отметили эксперты, у него в 10 раз превышала норма алкогольного опьянения. Он совсем неадекватен", - рассказывают свидетели.

Автомойщик отправился в путь по столичному Подолу, забыв о тормозах. На светофоре он зацепил микроавтобус и Ланос. Нетрезвый гонщик пытался скрыться с места происшествия, однако степень опьянения не позволила далеко уйти.

По данным реестра, внедорожник, черного цвета, 2010 года выпуска принадлежит Виктору Медведчуку. Новенькая машина такого класса стоит от 4 миллиона гривен, с восьмилетним пробегом, как выяснили авторы сюжета, вдвое дешевле.

Ремонт автомобиля обойдется виновнику в десятки тысяч долларов: повреждены бампер, радиатор и фары. Кроме административного штрафа за совершение ДТП и вождение в нетрезвом состоянии и без документов, мужчине грозит реальный срок за угон машины. По словам правоохранителей, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что задержанный по подозрению в терроризме Владимир Рубан не имеет отношения к возглавляемой им организации "Украинский выбор".