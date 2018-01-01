Развенчание очередного мифа от Супрун: украинцы могут сидеть на холодной поверхности

Министр заявила, что все неприятные ощущения не имеют под собой основания в виде доказательной базы.

Ульяна Супрун порекомендовала не бояться сидеть на холодной поверхности nv.ua

Если случайно пришлось сидеть на холодной поверхности, то это никак не повлияет на состояние здоровья. При отсутствии сильного ветра и влаги простудиться невозможно. Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун

"Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если длительное время находиться на улице в лютый мороз. Или же, когда температура, даже выше 0, однако является большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех других случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, поэтому ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры", - написала чиновник в Facebook.

По словам министра, сидение на холодном может привести к частому мочеиспусканию, однако это временный симптом и при согревании он, как правило, исчезает.

"Однако, если вы чувствуете жжение или боль во время мочеиспускания, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще всего развиваются в результате бактериальных инфекций - когда до мочевого пузыря или мочевыводящих путей попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий", - написала она.

Супрун отметила, что частые бактериальные инфекции мочевого пузыря являются поводом для обращения к врачу. Она заявила, что избежание подобных проблем возможно при изменении образа жизни. Министр добавила, что необходимо также пить много воды и стараться соблюдать правила мочеиспускание сразу после полового акта.

"Неинфекционные причины цистита также случаются - это могут быть, например, некоторые средства контрацепции, травмы, аллергические состояния, определенные лекарства, однако им невозможно заразиться через сидение на холодной поверхности или купание в прохладной воде", - подытожила министр.

Напомним, ранее Супрун развенчала миф о том, что сквозняк угрожает здоровью человека. Она заявила, что гораздо вреднее для организма кутаться и сидеть в душном помещении.