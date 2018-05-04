Развращение несовершеннолетних. Появились новые детали в сепаратистском скандале во Львовской опере

В полиции детали появления в деле Николая Санжаревского новой статьи не комментируют.
В полиции детали появления в деле Санжаревского статьи 156 Уголовного кодекса Украины не комментируют, так как это касается несовершеннолетней девушки, пишет zik со ссылкой на правоохранительные органы Львовской области.
Напомним, ранее Николай Санжаревский признался в поддержке "Антимайдана" и переводе денег в ОРДЛО.
Позднее во Львовском театре оперы и балета имени Крушельницкой заявили об увольнении Санжаревского.
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