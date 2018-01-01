Сенсация от Минздрава. Супрун разрешила мочить пробу Манту

Министр заверила, что вода не влияет на подкожную инъекцию.

Ульяна Супрун заверила, что вода не влияет на пробу Манту Фото: Wikipedia

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что она заметила в украинском обществе нездоровую тенденцию: соотечественники бояться мочить пробу Манту.

Об этом министр в несколько иронической форме написала на своей странице в Facebook.

Супрун акцентировала на том, что украинцы, как правило, стараются не мочить место инъекции, потому что это, по их убеждению, может повлиять на результат пробы.

"Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает", - пишет профильный министр.

Глава МОЗ подчеркнула, что она придерживается рекомендаций, которые по этому вопросу дают западные организации.

"Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", - завершила свой спич министр.

Супрун сопроводила свое сообщение тематическим коллажем с главными героями сериала "Школа".

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Как ранее сообщалось, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль с трибуны нецензурно высказался в адрес Супрун. Премьер Владимир Гройсман призвал своего подчиненного извиниться перед коллегой.