Серьезные проверки и кардинальные изменения. В Киеве планируют избавляться от маршруток

За несколько лет Киев может полностью избавиться от ржавых "Богданов".

В Киеве планируют избавляться от маршруток УНИАН

В Киеве чиновники планируют кардинальные изменения в сфере маршрутных автобусов после резонансных ДТП.

Ежедневная езда на работу в таком транспорте становится настоящим испытанием. Украинцы понимают всю опасность и тот факт, что водители маршруток постоянно нарушают правила дорожного движения, говорится в материале "Сніданку з 1+1".

Кроме того, в Сети можно найти много видео доказательств нарушений правил дорожного движения именно водителями маршруток. В Броварах Киевской области, водители двух автобусов устроили гонки. Еще один бус вообще проскочил на красный свет и чудом избежал столкновения.

Чиновники каждый раз после резонансных ДТП с участием маршруток обещают взяться за серьезные проверки. Теперь новые обещания — в течение 5 лет планируют уменьшить количество маршруток вдвое.

Эксперт по транспортным стратегиям говорит, что за несколько лет город может полностью избавиться от ржавых "Богданов".

Власти других украинских городов в такие перспективы не верят. Потому что в областных центрах существует множество проблем, в первую очередь — финансовых. Мэры называют экономические реалии неутешительными. Потому что отказаться от маршруток, даже за год или два без достойной альтернативы ни один город не в состоянии.

Напомним, в Киеве в результатет ДТП с двумя маршрутками пострадали пассажиры.