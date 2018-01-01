Шикарная жизнь. Боевики "ЛНР" похвалились уничтожением 85 кг "контрафактной" красной икры

Как заявляют боевики, "партию контрабанды изъяли в Краснодонском районе".

Непосредственный процесс уничтожения Скриншот из видео

Представители террористической группировки "ЛНР" уничтожили при помощи бульдозера 85 килограмм красной икры, после якобы пресечения попытки незаконного ввоза в пределы "республики".

Об говорится в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале подконтрольного боевикам портала "Исток".

В записи говорится, что группу "контрабандистов с икрой" задержали в Краснодонском районе.

"Экспертиза показала, что икра не соответствует требованиям ГОСТ, относится к разряду недоброкачественных, опасных к употреблению продуктов и не подлежит реализации на территории ЛНР", – заявили представители "МГБ ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России бульдозером раздавили 19 тонн египетских яблок и груш.