"Скрепо-извержение". В Сети потешаются над "фонтаном" фекалий на крымском пляже

Столь "необычное" явление увидели на одном из пляжей на Южном берегу Крыма.

Пресловутый "фонтан" фекалий twitter.com/krimrt громадное количество пляжей пришло в катастрофическое состояние.

На одном из пляжей города Алушта заметили бьющий тугой струей прямо на пляж "фонтан" из фекалий. Соответствующий снимок был опубликован в сервисе микроблогов Twitter на странице пользователя RoksolanaToday&Крым.

‏"Алушта. Как отдохнули? "Лежишь себе, отдыхаешь, и тут на тебе, фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города", – говорится в сообщении.

"Скрепо-извержение", "Какая прелесть! Урино-терапия! Лечебный кал! Последние нанотехнологии в оздоровлении россиянцев!", "Были Автономная республика, а нареферендили село Крым с удобствами во дворе - это круто. Короче: обоср*лись", "Замироточил русский миръ. Пусть вата обмажется этой целебной субстанцией", "Вот это фонтан! Скорее всего, он лечебный.Вот что означает - Россия пришла-"порядок" навела", - не жалели издевок и сарказма интернет-пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, в сети показали снимки абсолютно пустых крымских пляжей.

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