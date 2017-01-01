"Срезание или наложение". Вятрович рассказал, как декоммунизируют "Родину-мать" в Киеве

Памятник Щорсу в Киеве должен быть демонтирован.

Киев до сих пор остается едва ли не единственным городом с большими "хвостами" в декоммунизации, заявил глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович

В эфире "Прямого" он подчеркнул, что памятник Щорсу в Киеве должен быть демонтирован и вывезен, но он может оставаться в общественном пространстве только на территории какого-то музея.

"И об этом речь уже идет с прошлого года, о создании специального музея на территории бывшего ВДНХ (...) Планируется его (памятник Щорсу, — ред.) сохранить и увезти, как образец монументального искусства. что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, то ли наложением", — отметил директор Института национальной памяти.

Как отметил Вятрович, Киев отстает и в переименовании улиц. "То есть, меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, блока Порошенко, которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить достаточно этих переименований только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве нашли последний памятник Ленину.