Стало известно, когда в Киеве могут поднимать революционный флаг ОУН

Революционный флаг ОУН будут поднимать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы.

В Киеве могут поднимать революционный флаг ОУН Zaxid.net

Согласован проект решения Киевсовета "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций".

Такое решение принято Постоянной комиссией Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, сообщается на сайте КГГА.

Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Согласно проекту решения, возле здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы, в частности, 1 января — день рождения руководителя Провода ОУН Степана Бандеры, 22 января — День соборности Украины; 29 января — День памяти Героев Крут, 3 февраля — Создание ОУН и в другие дни — в целом 13 дней в году.

"Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, вывешивать стяг ОУН в определенные даты", — отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Напомним, ранее депутаты горсовета Тернополя вынесли постановление о подъеме красно-черного флага, который является симовлом ОУН-УПА, вместе с государственным флагом.