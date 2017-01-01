Суд арестовал бывшего главу Администрации морпортов Украины

Меру пресечения выбрали в Соломенском райсуде столицы.

Сотрудники спецназа "НАБУ" "Слово и Дело"

Соломенский районный суд Киева поместил под стражу экс-главу Администрации морских портов Украины Андрея Амелина.

Такое сообщение в среду, 31 января, было опубликовано на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети "Facebook".

Согласно обнародованным данным, Амелин арестован с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен.

"30 января 2018 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен", - говорится в сообщении САП.

Напомним, ранее на Одесчине депутат облсовета попался на взятке в 500 тысяч долларов США.