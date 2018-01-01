Серьезное тепло и похолодание. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

В субботу к вечеру возможен дождь, отметила Диденко.

В Киеве в субботу будет очень тепло, спрогнозировала синоптик facebook.com/anton.avdeev.9

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве днем на выходных — 21-22 апреля — осадки не ожидаются.

В субботу будет очень тепло, а в воскресенье похолодает, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве завтра… до +23, +24 градусов. Солнечно, ветрено, сухо, только к вечеру в субботу есть вероятность дождя", — отметила Диденко.

По ее данным, в воскресенье в столице столбики термометров покажут ниже 15, 16 градусов со знаком плюс, осадки не ожидаются.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.