Трагедия в детском лагере "Виктория": стал известен приговор воспитательнице

Янчук отвечала за пожарную безопасность в лагере.

Суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория". Думская

Воспитательница детского лагеря "Виктория"вместе с директором лагеря, признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Такой приговор вынес Киевский районный суд Одессы, пишет "Думская".

Янчук отвечала за пожарную безопасность в лагере. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. На суде она свою вину полностью признала.

Кроме того, женщине запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность, в течение двух лет.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Позднее тела погибших девочек направили на повторную экспертизу. Соответствующего решения сумели добиться родители погибших девочек.

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