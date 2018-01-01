Трагедия в детском лагере "Виктория": стал известен приговор воспитательнице

Янчук отвечала за пожарную безопасность в лагере.
Такой приговор вынес Киевский районный суд Одессы, пишет "Думская".
Янчук отвечала за пожарную безопасность в лагере. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. На суде она свою вину полностью признала.
Кроме того, женщине запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность, в течение двух лет.
Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Позднее тела погибших девочек направили на повторную экспертизу. Соответствующего решения сумели добиться родители погибших девочек.
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