Пожар в одесском лагере "Виктория". Тела погибших девочек направили на повторную экспертизу

Тела погибших в детском санатории "Виктория" Софьи Мазур и Снежаны Арпентий подвергнут эксгумации ради проведения повторной генетической экспертизы.

Соответствующего решения сумели добиться родители погибших девочек, в понедельник, 12 февраля, сообщает ТСН.

Гробы с останками уже извлечены из могил на Западном кладбище Одессы и отправлены на экспертизу.

По словам отца Софьи Мазур, перед отдыхом в детском лагере его дочери удаляли зубы. Однако в описаниях патологоанатомической экспертизы тела, которое было выдано для похорон, указана совсем другая информация.

Родственники погибших девочек утверждают: для них главное – узнать правду. Кроме того, они подозревают, что в "Одесском бюро судмедэкспертизы" перед похоронами перепутали тела девочек. Экспертизу и эксгумацию планируется проводить в Харькове. Предполагается, что на это уйдет не меньше месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал директора "Виктории" без права внесения залога.