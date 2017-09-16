Трагедия в Одессе: при пожаре в детском лагере погибли два ребенка, третьего ищут

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе произошла жуткая трагедия — при пожаре в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" погибли двое детей.

Об этом сообщает интернет-издание "Думская".

Как пишет издание, сначала была надежда, что две девочки и мальчик могли испугаться пожара и убежать в сторону пляжа.

По словам активиста Андрея Танцюры, который находится на месте инцидента, тела двух погибших принадлежат девочкам.

Вероятная причина возгорания — короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка. Отмечается, что пожарным пришлось тянуть пожарные рукава более километра до ближайшего работающего гидранта, поскольку те, что находились на территории лагеря, не работали, пишет издание.

Детей из сгоревшего корпуса разместили в других зданиях лагеря. Некоторых забрали родители. Многим понадобилась помощь психологов.

Советник главы областного управления полиции Руслан Форостяк на своей страничке в Facebook подтвердил гибель двоих детей, третью девочку продоолжают искать.

Любопытно, что в мае 2017-го президент Петр Порошенко проинспектировал лагерь "Виктория" в ходе рабочего визита в Одессу. Тогда в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно-оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.

Напомним, 8 сентября в Киеве при пожаре в многоэтажке погиб ребенок.