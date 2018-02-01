Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео

Митингующие держали плакаты: "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах".

Вече участников "Марша за будущее" в Киеве. Reuters

На Европейской площади в Киеве проходит вече участников "Марша за будущее".

Многотысячная коллонна во главе с лидером "Руху нових сил" Михеилом Саакашвили прошли по запланированному маршруту центральными улицам от парка имени Тараса Шевченко к Европейской площади с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

Колонна насчитывает около 10 тысяч человек и растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской, пишет Украинская правда.

Люди выкрикивали: "Банду геть!", "Импичмент" и "Свободу политзаключенным!".

Митингующие также держали плакаты: "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах?! Дезертира Порошенко в тюрьму!"

"Импичмент вместо революции", — гласит один из основных призывов митинга.

Напомним, 4 февраля в центре Киева общественная организация "Авто Евро Сила" так же проводит акцию протеста за доступную растаможку автомобилей.