Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео
4 февраля 2018, 14:57
Митингующие держали плакаты: "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах".
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео pravda.com.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео pravda.com.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео pravda.com.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео pravda.com.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео strana.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео strana.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео newsone.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео newsone.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео newsone.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео newsone.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео newsone.ua
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео Reuters
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео Reuters
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео Reuters
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео Reuters
Тысячи сторонников Саакашвили проводят вече в центре Киева, фото, видео Reuters
Вече участников "Марша за будущее" в Киеве. Reuters
На Европейской площади в Киеве проходит вече участников "Марша за будущее".
Многотысячная коллонна во главе с лидером "Руху нових сил" Михеилом Саакашвили прошли по запланированному маршруту центральными улицам от парка имени Тараса Шевченко к Европейской площади с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.
Колонна насчитывает около 10 тысяч человек и растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской, пишет Украинская правда.
Люди выкрикивали: "Банду геть!", "Импичмент" и "Свободу политзаключенным!".
Митингующие также держали плакаты: "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах?! Дезертира Порошенко в тюрьму!"
"Импичмент вместо революции", — гласит один из основных призывов митинга.