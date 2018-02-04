"Железные памперсы" Порошенко мешают Саакашвили провести "Марш будущего" в Киеве

Сегодня, 4 февраля, в центре Киева начался "Марш за будущее", участники которого требуют отставки действующего президента Петра Порошенко.

По состоянию на 12:00 воскресенья на акцию в парк Тараса Шевченко пришли около 800 человек, сообщает РБК-Украина.

Среди требований организаторов митинга — отставка Порошенко, выборы нового парламента со сроком полномочий на 1 год, с обязательством принять законы, которые изменят систему и будут необратимыми, а также назначение нового правительства, которое реализует программу действий "70 дней новой власти".

В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве перекрыты для проезда транспорта улицы Прорезная, Богдана Хмельницкого на участке от улицы Владимирская до Крещатика. Также перекрыт Бульвар Шевченко на участке от улицы Владимирская до Крещатика.

В результате, значительно затруднено движение транспорта по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Богдана Хмельницкого и улице Владимирской.

Между тем, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко испуган и хочет помешать проведению первой за полтора месяца акции в Киеве, сообщает Newsone.

По его словам, вечером, 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену, чтобы негде было проводить флешмоб.

"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как никогда важно быть вместе, быть в массе", — подчеркнул он.

Напомним, 4 февраля в центре Киева общественная организация "Авто Евро Сила" так же проводит акцию протеста за доступную растаможку автомобилей.