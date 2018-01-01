Украине необходима "медицинская" перезагрузка - Богомолец

В стране до сих пор не внедрено государственное медицинское страхование, напомнила политик.

Действия Министерства здравоохранения свидетельствуют о фактическом уничтожении украинского народа. Поэтому сегодня необходима перезагрузка всей системы, чтобы прекратить эту антинародную политику и ввести настоящую, народную медицинскую реформу. Об этом с трибуны Верховной Рады сегодня заявила народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец.

"Еще 2014 я задекларировала программу" 80+", целью которой является увеличение продолжительности жизни украинцев. Это и есть настоящая народная медицинская система - с понятной целью и понятными инструментами ее выполнения. Однако за эти годы мы видим, что действия МОЗ абсолютно противоречат этой понятной цели. На карте Украины уже исчезли виртуальный Ивано-Франковск, виртуальный Тернополь - через смерти от онкозаболеваний, от сердечных болезней. Делается все, чтобы украинцы не могли лечиться. И только у одного из чиновников Минздрава, заместителя и.о. министра Александра Линчевского, хватило духу сказать это прямым текстом. И это не слова, вырванные из контекста, это прямое признание нынешней политики МОЗ", - заявила Ольга Богомолец.

Она напомнила, что до сих пор даже не внедрено государственное медицинское страхование, хотя Минздрав должен был выполнить эту норму еще 2016 года.

Ольга Богомолец убеждена, что единственным выходом из этой ужасной ситуации станет только полная перезагрузка системы здравоохранения, которая должна начаться после увольнения всего руководящего состава МОЗ.

"При перезагрузке системы мы сможем воплотить настоящую, народную медицинскую реформу, целью которой является увеличение продолжительности жизни украинцев", - резюмировала председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Напомним, Ольга Богомолец является автором медицинской части коалиционного соглашения "Европейская Украина",

которая предусматривает воплощение общеобязательного государственного медстрахования, системы управления "деньги следуют за пациентом" и других норм, призванных превратить отечественную систему здравоохранения на современную, мощную систему, которая позволяет каждому украинском получать качественные услуги в любой больнице.

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