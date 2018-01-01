"Умейте сказать себе "стоп!". В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

В ведомстве советуют беречь свое здоровье в праздники.

Минзрав советует не злоупотреблять пасхальными лакомствами Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения Украины настоятельно рекомендует украинцам быть умеренными в употреблении пищи во время пасхальных застолий

"Умейте сказать себе "стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость", - сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Среди рекомендаций – отдавать на праздничном столе приоритет овощам, крупам и бобовым, пить достаточное количество воды, не злоупотреблять алкоголем и вести активный образ жизни.

"Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков", - пишет пресс-служба Минздрава.

В ведомстве также советуют не идти на поводу у популярной рекламы и не употреблять медицинские препараты, которые якобы улучшают пищеварение. Отмечается, что эффективность этих средств не доказана, а вред организму они могут причинить.

Напомним, ранее "Главред" публиковал пять простых правил безопасного выхода их поста, а также рекомендации об умеренном употреблении пищи в пасхальные дни.