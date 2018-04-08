Как правильно поздравить с Пасхой: красивые поздравления на словах и в картинках

8 апреля православные отмечают великий христианский праздник – Пасху-2018.

Она занимает центральное место в ряду всех христианских торжеств. Все Богослужение и церковные обряды этого дня особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресении Господнем.

В этот день принято есть освященные пасхи и куличи. А одним из главных символов праздника являются пасхальные яйца.

"Главред" уже писал о том, как сделать недорогой, но оригинальный подарок на Пасху своими руками. А в сегодняшнем материале – идеи поздравлений на словах, видео и в картинках.

Как правильно поздравить с Пасхой

По окончании утренней службы в храме все верующие начинают приветствовать друг друга словами "Христос Воскресе!" – на что полагается отвечать: "Воистину Воскресе!" После чего знакомые и друзья могут еще и христосоваться, целуя друг друга в щеку трижды. Целуются люди в знак выражения любви и примирения друг с другом, а также в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом смертью и Воскресением Иисуса Христа.

Эти слова остаются приветствием всех христиан вплоть до отдания Пасхи, то есть последующие сорок дней.

Письменное поздравление с Пасхой тоже начинается словами "Христос Воскресе!".

Поздравление с Пасхой короткое

Христос воскрес! Вас поздравляю!

Пускай же счастье в дом придет.

Пусть теплоту, любовь, заботу

С собою Пасха принесет.

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

***

С Пасхой вас и с Воскресеньем,

С радостью, теплом весенним,

С благодатию с небес.

Радуемся все. Христос Воскрес!

***

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!

***

2 смс - 91 символ:

В Пасхи день я вам желаю

Только мира и добра.

Сохраните в душах веру,

Чтоб она вас берегла.

***

2 смс - 114 символов:

Пусть кулич ваш будет вкусным,

Стол — богатым, дружным — род.

В Пасхи день желаю счастья

И не знать семье невзгод.

***

2 смс - 127 символов:

Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи мира и добра, счастья и блага, любви и уважения, великодушия и щедрости сердца.

Поздравления с Пасхой в прозе и православные

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и желаю быть человеком милосердия и великодушия. Пусть этот светлый праздник подарит светлую надежду и истинную веру в настоящее чудо.

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В Светлое Христово Воскресенье желаю Божьей благодати, душевной гармонии, взаимопонимания, тепла и здоровья. Пусть Вас окружат добрые люди, в жизни будет светло и радостно, как в этот день!

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Христос Воскрес! И в этот светлый праздник Пасхи пусть для души откроются большие горизонты радости и счастья, пусть сердце устремится к благим деяниям и помощи нуждающимся, пусть небеса подарят благодать и крепкие силы, пусть искренняя вера и добрая надежда всегда помогают жить и усердно трудиться.

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Христиане, примите искренние добрые поздравления по случаю святого праздника Пасхи! Встречайте этот день с верой во Христа, пусть Ангел-хранитель сопровождает Вас во всех делах и начинаниях. Желаем Вам любви, милосердия, терпения и радости бытия.

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Дорогие коллеги, поздравляю с добрым праздником Пасхи вас. Желаю всем достатка в доме мира и любви, полной чаши блага и добра, искренних надежд и великих планов, усердной работы над собой и упорного труда в деятельности, верных друзей и счастливой семьи.

Поздравления с Пасхой в стихах

С наступающей Пасхой божественной

Поздравляю я вас от души.

И желаю, чтоб в мире и радости

Жили долго и счастливы вы.

Бережет пусть вас ангел-хранитель,

Ограждая от бед и невзгод.

В сердце каждого будет Спаситель

И спокойствие в дом принесет.

***

Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами - воскрес Христос!

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

Поздравления с Пасхой прикольные

Скоро к нам приходит Пасха —

Праздник светлый и большой!

Можно яйцами стучаться,

Веселиться всей душой!

Всех поздравим православных,

Наедимся куличей,

Нацелуемся трехкратно,

Ну и выпьем за друзей!

***

Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.

Льется в рюмочке кагор - пить немного - уговор!

Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!

***

Поздравляю с Пасхой и хочу пожелать по-новому взглянуть на жизнь и будто бы воскреснуть, подняться выше облаков к своим желаньям и мечтам, как ангел, распахнуть свои чудесные крылышки и свободно парить по этому миру, с каждым днём наполняя сердечко любовью и счастьем.

***

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

***

Поздравляю тебя с Пасхой!

Пускай будут на столе

И икорка, и колбаска,

Много вкусных куличей!

И красуются пусть яйца —

Главный Пасхи атрибут.

Пускай жизнь твоя удастся,

Тебя ценят, любят, ждут!

Поздравления с Пасхой на украинском

Вас цілую по троєкратно, обіймаю і скажу:

З Великоднем всіх вітаю, побажання свої шлю.

Щоб жили всі у достатку, ніжності і доброті,

Буде більше позитиву хай у вашому житті.

Хай велика радість днини вас підніме до небес,

Ще раз з святом вас вітаю, щастя вам, Христос Воскрес.

***

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім'ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов'ю, вірою, добром.

Христианские поздравления с Пасхой

Пасха наступила,

Радость охватила:

Иисус любимый,

Отстрадав, воскрес.

Поздравляю с лаской

С богоданной Пасхой –

Праздником прекрасным,

Чудом из Чудес!

***

Со светлой Пасхой,

С праздником чудесным.

Любви и мира,

С днем воскресным.

Пусть бережет тебя весь год

От всяких жизненных невзгод.

В Великий день спешу поздравить,

В своих мольбах Христа восславить.

***

Повсюду слышен звон,

Зовет к молитве он,

Он всем вокруг донес,

Что в этот день Христос Воскрес!

Пасхальное воскресенье

День радости, счастья, веселья,

Любви всеобщей, уваженья,

Достатка и умиротворенья.

***

"Христос воскресе"!!!

С праздником чудесным!

Со светлым днем

И с днем воскресным.

Ликуй и радуйся,

Любви тебе и мира.

"Христос Воскресе"

Возрожденью мира.

Душевные поздравления с Пасхой

Пасха – это праздник светлый,

Такой весенний и приветный,

Яйца накрашены красиво,

Кулич спечен – как это мило,

Все поднимает настроение,

В это Христово Воскресенье,

И я сердечно для тебя,

Желаю радости, добра!

***

Христос воскрес! В лучах любви

Исчезнет скорби мрачный холод

Пусть радость царствует в сердцах

И тех, кто стар, и тех кто молод!

***

С Пасхой поздравляю тебя,

Праздник радости, счастья, добра,

И всего пожелаю любя,

Во имя Иисуса Христа!

***

Расскажут птицы, река и лес:

Сегодня праздник! Христос Воскрес!

Несется песня ввысь, до небес:

Светлейший праздник! Христос Воскрес!

Нам светят звезды, мрак исчез.

Сегодня праздник! Христос Воскрес!

Чудесней сказок и всех чудес

Светлейший праздник! Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой: видео