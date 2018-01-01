"Умолял не убивать". В Сеть "залили" фото россиянина, плененного бойцами ВСУ на Донбассе

Снимок появился в социальной сети Facebook.

Тот самый россиянин facebook.com

В Сеть "залили" снимок россиянина , взятого накануне в плен во время очередного боя военнослужащих ВСУ против боевиков-диверсантов-разведчиков.

Соответствующий снимок был опубликован в социальной сети Facebook пользовательницей Викторией Руденко.

"Ну что дорогие мои. Я тут по вашей просьбе всю плешь знакомым спецам съела вчера, чтобы получить фото (ну хоть какое-то) того "Не убивайте! Я россиянин!". На самом деле он россиянин только по паспорту. Его уже подлатали и будут готовить к обмену, но это я думаю, будет позже. А сейчас "россиянский" моджахед попробует все прелести СБУшного "пансионата"", − написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе украинские военные взяли в плен мотострелка "ЛНР". Кроме того, боевики "ДНР" открестились от взятого в плен ВСУ россиянина.

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