"Насильник и беглец". В "ДНР" "открестились" от взятого в плен ВСУ россиянина

Гражданин РФ Николай Покусаев, взятый в плен в зоне конфликта на Донбассе военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, не имеет отношения к службе в "Вооруженных силах Донецкой народной Республики".

Об этом заявил "заместитель главы оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин.

"В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии "правоохранительных органов ДНР" появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним", — цитирует его один из подконтрольных боевикам сайтов.

Басурин также добавил, что Покусаев добровольно прибыл на территорию, контролируемую боевиками – для того, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В заключении контракта в "ДНР" ему якобы отказали.

"После его местонахождение командованию "ВС ДНР" было неизвестно", - подытожил Басурин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине задержали боевика "ЛНР", который пытал заложников.