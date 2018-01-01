В Черкассах избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Гуры

Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу.

Николай Гончар судом заключен под стражу Фото: Александр Рыбалка/Крапива

В Черкассах избрали меру пресечения Николаю Гончару, которого подозревают в убийстве депутата областного совета и экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры.

Как сообщает местное издание Инфомост, Гончара арестовали на два месяца без права внесения залога. Его обвиняют в умышленном убийстве заложника.

Напомним, 24 мая в офисное помещение депутата ВО "Батькивщина" Сергея Гуры зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба, депутат погиб, а нападавший пострадал и был госпитализирован.

Позже стало известно, что подозреваемый хорошо знал свою жертву. Гончар в течение долгих лет был бизнес-партнером и одним из лучших друзей Гуры.

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