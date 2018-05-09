В Киеве на акции "Бессмертного полка" мать Ирины Бережной задержали с "колорадкой"

На одежде Бережной был запрещенный украинским законодательством символ.

В среду, 9 мая, в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную.

На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством так называемая "георгиевская" лента, которую Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого, передает "Эспрессо.TV".

Мать погибшей экс-регионалки задержали во время акции "Бессмертный полк", придуманной и популяризована российскими политтехнологами.

Отметим, что Ирина Бережная была народным депутатом Украины VI и VII созывов фракции Партии регионов. Известна своими антиукраинскими публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Погибла 5 августа 2017 в ДТП в Хорватии.

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