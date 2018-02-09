В Киеве пассажиры не поделили самолет и устроили драку, два рейса задерживаются

Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.

Аэропорту "Киев", иллюстрация. Скриншот

В Жулянах в аэропорту "Киев" подрались пассажиры двух рейсов, потому что не поделили самолет.

В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск, сообщает Эспрессо.

Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.

Прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.

Напомним, в США на Аляске обнаженный пассажир вынудил пилотов самолета вернуться в аэропорт.