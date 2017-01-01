В Киеве пропал 9-летний мальчик, фото

Девятилетний мальчик ушел из группы продленного дня и до сих пор не вернулся.

Павел Котик. segodnya.ua

В Киеве пропал ученик третьего класса СОШ №188 Павел Котик.

Как сообщили в полиции, 23 января около 14:00 девятилетний мальчик ушел из группы продленного дня и до сих пор не вернулся, пишет Сегодня.

Приметы ребенка: на вид 8-9 лет; рост 125 см; худощавого телосложения; лицо смуглое.

Был одет: шапка темно-синего цвета, школьные брюки черного цвета, школьный рюкзак синего цвета с рисунком красной детской машинки. При себе имел 350 грн.

Павел Котик. segodnya.ua

Напомним. в октябре 2017 года в Оболонском районе Киева мужчина в детском саду №606 из коляски похитил девочку-младенца.