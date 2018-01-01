В Киеве встретились тысяча успешных женщин с 20 стран мира

Бизнесвумен обсудили перспективы женского лидерства в бизнесе.

23 апреля состоялся II Международный бизнес-форум "БизнесWoman2018", где ОО "Международный дипломатический совет в Украине" выступил в роли эксклюзивного партнера и взял на себя дипломатическую миссию мероприятия. Организатором мероприятия выступил журнал "БизнесWoman".

Обсудить перспективы женского лидерства в бизнесе, дипломатии и других областях собрались успешные женщины-деятели: гендиректорка металлургического предприятия "Тин Импекс" Алина Скоморохова, основательница бренда ZARINA Наталия Нетовкина, заместитель Председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, Президент Европейского конгресса украинцев Ярослава Хортяни.

Впрочем, были здесь и мужчины известные в международных масштабах: например, президенты – Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, президент торгово-промышленной палаты Украины, Почетный консул Франции в Украине Геннадий Чижиков, Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Они выразили поддержку стремлению женщин к профессиональной самодостаточности.

Когда речь зашла о все еще имеющиеся в нашем обществе сексистских стереотипах о "не женских" сферах деятельности, прогнозы соорганизаторов оказались неожиданно оптимистичными.

"Я думаю, что имеющиеся стереотипы восприятия женщины в обществе - явление временное. Женщины могут на гораздо более высшем уровне вести переговоры, чем мужчины, - рассказывала Виктория Лесничая, Президент ОО "Международный дипломатический совет в Украине", - Для женщины характерны такие черты, как мудрость, лояльность, последовательность, ответственность. Да, сегодня женской деятельности уделяется больше двузначного внимания. Но это до того момента, пока женщина не продемонстрирует свои профессиональные качества. Нет мужчины или женщины в бизнесе, есть – мозг".

Бизнес-леди и общественный деятель, Виктория Лесничая сейчас занимается самыми разными проектамии поддерживает украинские волонтерские инициативы. Среди них: акции для детей из зоны АТО "Дети за будущее Украины", бессрочная благотворительнаю акцию в поддержку защитников Украины – "Объединяемся", программа адаптации переселенных семей "Новая жизнь", Всеукраинский проект "Книга на Восток". Также работает над налаживанием энергетического сотрудничества Украины с Китаем.

"Любить людей и верить в Бога" - так меня воспитывала бабушка Мария, - говорит Виктория Лесничая. - Эти слова стали моим жизненным кредо. Этими словами я руководствуюсь в ведении переговоров, в бизнесе, в проектной деятельности. Нельзя построить успешного бизнеса, реализовать проект без любви к людям. Люди должны чувствовать себя нужными, защищенными, чувствовать веру в себя. А любовь и взаимоуважение - ценности, которые важны для каждой культуры".

Международный форум "БизнесWOMAN2018" показал примеры ярких женщин-лидеров. Организаторы надеются, что такой пример вдохновит и других украинок, которые еще не решились проявить себя в бизнесе, общественной, политической и других активностях.

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