В Киеве закрыли единственный украинский факультет авиционных и космических систем - детали

Подразделение легендарного вуза КПИ готовило специалистов для нужд ракетно-космической отрасли.
Соответствующее сообщение в понедельник, 16 апреля, на своей странице в социальной Facebook опубликовал пользователь Андрей Павловский.
"Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины... а незадолго до того в НТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли - Факультет авиационных и космических систем!", - написал он.
Позднее информацию о ликвидации журналистам портала "УП" подтвердили представители КПИ.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов похвастался местом Украины в клубе космических держав.