В Киеве закрыли единственный украинский факультет авиционных и космических систем - детали

Подразделение легендарного вуза КПИ готовило специалистов для нужд ракетно-космической отрасли.

Вход в здание факультета http://studfaks.kpi.ua/

В легендарном учебном заведении, Национальном техническом университете "Киевский политехнический университет имени Игоря Сикорского" был закрыт факультет авиационных и космических систем , выпускавший специалистов для нужд ракетно-космической отрасли Украины.

Соответствующее сообщение в понедельник, 16 апреля, на своей странице в социальной Facebook опубликовал пользователь Андрей Павловский.

"Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины... а незадолго до того в НТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли - Факультет авиационных и космических систем!", - написал он.

Позднее информацию о ликвидации журналистам портала "УП" подтвердили представители КПИ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов похвастался местом Украины в клубе космических держав.