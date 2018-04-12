"Давно он головой болеет?": Турчинов похвастался местом Украины в клубе космических держав

В честь празднуемого 12 апреля Дня космонавтики Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов похвастался, что Украине удалось сохранить свое место в клубе космических держав.

"Украина сохранила свое место в клубе космических держав мира, которых не более десяти. Наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем Украина шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении", — приводится его цитата на сайте СНБО.

При этом Турчинов пожелал всем ученым, конструкторам, инженерам и рабочим, занятым в ракетно-космической отрасли, новых достижений и успехов.

В комментариях к этой новости в Twitter люди пишут: "Давно головой болеем?", "Сейчас опохмелится и объявит о создании Первой Галактической Империи!", "Вашумать...ахрарно-космическая держава", "В данном случае светила мировой психиатрии бессильны", "А где в Украине космодром?", "Ей это удается благодаря ценам на коммуналку" и т.п.

При этом многие пользователи соцсетей предлагают считать, что в слове "космических" была допущена опечатка и на самом деле правильнее читать: "комических".

Ранее в Сети высмеяли фразу Турчинова о быстром разгроме российских войск на Донбассе. По мнению секретаря СНБО, на победу над российскими оккупационными войсками ВСУ хватит нескольких недель.

Напомним, ученые показали первую орбитальную люксовую гостиницу. Проект планируют запустить в 2021 году.