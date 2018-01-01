В Крыму конвой избил украинца-политзаключенного, в СИЗО не давали воды — адвокат

Украинец находится в плохом состоянии, отметила его защитница.

В Крыму конвой избил Владимира Балуха, заявила его адвокат crimeahrg.org

В захваченном Российской Федерацией Крыму незаконно осужденного украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения судом апелляционной жалобы.

Администрация следственного изолятора также отказала украинцу в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку, рассказала его адвокат Ольга Динзе после заседания в подконтрольном оккупантам Раздольненском районном суде, пишет Крым.Реалии.

По данным издания, юрист оценивает состояние нашего соотечественника как плохое, но не критичное. Также она подчеркнула, что защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Напомним, в январе в Крыму Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.